Свидетель погони смог остановить лихача точно брошенным поленом под Вологдой

Свидетелю погони удалось остановить лихача точно брошенным поленом в Вологодской области. Задержанный водитель оказался пьян и без прав, сообщает 112 .

Инцидент произошел в населенном пункте Ермаково. Внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек тонированный «ВАЗ-21099» с разбитой фарой. Требование остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться от правоохранителей.

Лихач пытался уйти от погони, то отечественный седан начал его подводить. Тогда мужчина попытался скрыться от полицейских в гаражном кооперативе.

На опубликованных кадрах видно, как машина заезжает в гаражный кооператив, а затем мужчина выходит из авто и начинает бежать. В этот момент местный житель на одном из гаражей решил не оставаться в стороне и бросил в убегавшего полено. В результате точного броска лихач упал на землю и был задержан.

Позднее выяснилось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения и имел права только на управление трактором.

