Свердловского подполковника из зоны СВО оставили без пенсии

Военный пенсионер из города Асбест Свердловской области в звании подполковника участвовал в боевых действиях в зоне спецоперации. Однако после перевода в другую воинскую часть мужчину оставили без пенсии, сообщает URA.RU .

С мая 2024 года пенсионер не получает положенные выплаты. Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал, что мужчину перевели из одной части в другую, а затем начались проблемы.

«Где-то, видимо, „слетела галочка“, и заявителю, боевому офицеру, прекратили, с его слов, выплату военной пенсии, которая ему положена по закону. До перемещения из части в часть пенсию платили», — отметил Иванов.

Парламентарий подчеркнул, что подобный случай с военным пенсионером в таком ранге произошел впервые в его практике. Иванов взял решение этой проблемы под личный контроль.

Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб рассказала, что пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 4,5% с 1 октября 2025 года. Она отметила, что после последнего повышения процент замещения денежного довольствия военных пенсионеров составил 89,83%.