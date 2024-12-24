В Госдуме рассказали, когда проиндексируют пенсии военным пенсионерам

Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб рассказала, что пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 4,5% 1 октября 2025 года, сообщает РИА Новости .

Она отметила, что после последнего повышения процент замещения денежного довольствия военных пенсионеров составил 89,83%.

По итогам роста инфляции в этом году военные пенсии были увеличены на 5,1% вместо запланированных 4,5% в бюджете.

Ранее о досрочной выплате пенсий за январь 2025 год россиянам рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, те граждане, которые в декабре получат двойную пенсию, следующую выплату могут ждать только в феврале 2025 года.