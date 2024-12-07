Депутат Бессараб рассказала о порядке выплат пенсий в декабре и январе

В декабре 2024 года часть россиян получат пенсию в двойном размере и за текущий месяц, и за январь 2025 года, об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет «Лента.ру» .

По словам Бессараб, двойное начисление произведут тем гражданам, кто ежемесячно получает выплаты в период с 3 по 8 число. В январе 2025 года эти числа будут официальными выходными днями, поэтому январскую выплату выдадут раньше, а следующая пенсия будет только в феврале 2025 года.

«У нас абсолютное большинство получает с 3-го по 8-е число выплаты. Но те, кто получает позже, они получат просто в свой день», — заключила депутат.

В 2025 году также изменится размер выплат — пенсии проиндексируют на 7,3%. Увеличение пособия в этот раз коснется как работающих, так и неработающих граждан. В 2025 году в общей сложности пенсионные начисления составят 824 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2025 года в России появятся новые пенсионные удостоверения с QR-кодом. Новый документ не будет являться обязательным, граждане могут продолжать пользоваться старой версией удостоверения.