Россиянам ответили, что нужно знать о новых пенсионных удостоверениях с QR-кодом

С 1 июля 2025 года в России вводятся пенсионные удостоверения с QR-кодом

С 1 июля 2025 года в России вводятся новые пенсионные удостоверения с QR-кодом. Это нововведение не является обязательным: граждане могут продолжать использовать старые документы, сообщает Общественная Служба Новостей .

QR-код должен ускорить и упростить подтверждение статуса пенсионера при получении льгот (бесплатный проезд, скидки в магазинах и аптеках, льготные билеты в культурные учреждения) и защитить от подделок.

Удостоверение с QR-кодом будет содержать фотографию, ФИО, СНИЛС, вид и срок действия пенсии. Информация, зашифрованная в QR-коде, будет мгновенно считываться специальными терминалами. В отличие от бумажных удостоверений, которые перестали выдавать в 2015 году, и пластиковых карт с 2021 года, новое удостоверение обеспечит более быструю идентификацию.

При этом старые справки о назначении пенсии и пластиковые карты остаются действительными, менять их на новые не обязательно.