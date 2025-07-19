Свадебная декорация упала в паре сантиметров от новобрачных в Нижневартовске Происшествия сегодня в 16:39 0:08

Свадебная декорация обвалилась буквально в нескольких сантиметрах от молодоженов в Нижневартовске в Ханты-мансийском автономном округе — Югре во время первого танца. Об этом сообщает SHOT.

Фотозона свалилась на голову видеографу. Первый танец был сорван. На протяжении примерно часа люди пытались восстановить декорации. Молодожены попросили вернуть средства за декор. Ранее в России появился новый тренд на свадьбы. Жители страны выбирают славянские свадьбы.