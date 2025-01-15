Суровая сибирская охранница ударила сковородкой воровавшего продукты пенсионера

В Кемеровской области охранница супермаркета ударила сковородкой пенсионера, который не захотел возвращать ворованные продукты, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в магазине торговой сети «Светофор», расположенном в Топках. Пенсионер украл товары и решил сбежать из здания. Его догнала и остановила 43-летняя охранница Вероника Г.

Мужчина отказался возвращать украденное. Тогда охранница ударила его сковородкой.

Охранницу задержала полиция. Женщина признала, что «ответила агрессией на агрессию».

Ранее охранница супермаркета в Мариуполе позвала знакомого в гости, а затем отрезала ему пенис в ходе начавшегося конфликта. Врачи не смогли спасти мужчине детородный орган.