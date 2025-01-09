Охранница супермаркета отрезала пенис знакомому в Мариуполе

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В Мариуполе охранница супермаркета пригласила друга к себе домой, поссорилась с ним, после чего отрезала ему пенис, сообщает Mash .

31-летняя девушка позвала приятеля в гости 3 января. В какой-то момент, ближе к ночи, между ними вспыхнула ссора. В итоге дама настолько разозлилась, что пырнула парня ножом между ног.

Увидев кровь, девушка вызвала скорую помощь. Ее приятеля госпитализировали. Медики сумели спасти парню жизнь, но вот его половой член пришлось ампутировать. Друг охранницы провел в больнице все рождественские праздники.

Саму девушку задержали. Известно, что она ранее уже была судима за ложный вызов полиции.

Ранее 15-летняя школьница из России умерла после секса с 19-летним возлюбленным. Предварительная причина смерти — тупая травма влагалища с разрывом и кровопотерей из-за большого пениса парня.