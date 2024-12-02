Mash: 15-летняя школьница умерла во время секса под Саратовом

В Саратовской области 15-летняя школьница умерла после секса со своим 19-летним другом. Причина смерти — тупая травма влагалища с разрывом и кровопотерей, что, вероятно, произошло из-за большого размера полового органа ее парня, сообщает Mash .

Несовершеннолетняя и ее возлюбленный начали встречаться весной 2024 года. Они вели сексуальную жизнь, и после очередного полового контакта парень заметил, что его подруге стало плохо. Попытка привести ее в чувства оказалась неудачной, после чего молодой человек вызвал врачей.

К моменту приезда скорой помощи школьница уже была мертва.

Мать погибшей написала на парня заявление в полицию. Он стал фигурантом уголовного дела по двум статьям — о развратных действиях и половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.