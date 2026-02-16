сегодня в 19:41

Супруги разбились насмерть, выпав из многоэтажки в Новой Москве

Семейная пара выпала из многоэтажного дома в Новой Москве и погибла. У супругов остались трое маленьких детей, сообщает Baza .

Трагедия произошла во второй половине дня в ЖК «Саларьево парк». На месте работают следователи. Они выясняют обстоятельства трагедии.

Судя по опубликованным кадрам, место происшествия ограждено. Также на фото попал автомобиль правоохранителей.

По словам соседей, погибшие были дружелюбными и общительными людьми. У мужа был свой бизнес.

Ранее девочка выпала из автобуса в Новосибирске. Водитель во время отправления от остановки не закрыл двери.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.