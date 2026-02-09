Водитель не закрыл двери: девочка выпала из автобуса в Новосибирске

Следователи Новосибирской области начали доследственную проверку по факту ненадлежащего оказания услуг после того, как девочка выпала из автобуса, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

В понедельник в СМИ было опубликовано сообщение том, что утром в Заельцовском районе Новосибирска водитель рейсового автобуса во время отправления от остановки не закрыл двери. Из-за этого ребенок выпал из салона.

В результате ДТП травмировалась 12-летняя девочка. Пострадавшую доставили в больницу. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе проверки специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, проверить действия водителя на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение.

