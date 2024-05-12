сегодня в 14:51

Супруги и трое детей могут находится под завалами многоэтажки в Белгороде

Супружеская пара и трое их детей могут быть под завалами многоэтажного дома в Белгороде. Они жили на шестом этаже в квартире, которая тоже обрушилась, сообщает SHOT.

В числе погибших и пострадавших супругов, и детей нет, на звонки никто из них не отвечает.

Под завалами в минуты тишины спасатели слышат крики людей. К ней пытаются добраться.

Уголовное дело о теракте было возбуждено по факту обстрела украинскими националистами Белгорода.