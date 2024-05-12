Фото - © На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ/РИА Новости

сегодня в 13:17

По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте

Уголовное дело о теракте возбуждено по факту обстрела украинскими националистами Белгорода, сообщает пресс-служба ГСУ СК России.

Как стало известно, в результате атаки ВСУ в Белгороде снаряд упал на жилой дом. Произошло обрушение подъезда здания. Есть погибшие и пострадавшие.

Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

По поручению председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина в Белгород были направлены криминалисты и эксперты.