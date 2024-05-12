По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте
Фото - © На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ/РИА Новости
Уголовное дело о теракте возбуждено по факту обстрела украинскими националистами Белгорода, сообщает пресс-служба ГСУ СК России.
Как стало известно, в результате атаки ВСУ в Белгороде снаряд упал на жилой дом. Произошло обрушение подъезда здания. Есть погибшие и пострадавшие.
Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
По поручению председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина в Белгород были направлены криминалисты и эксперты.