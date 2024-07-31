Суперсмерч «Айгуль» пришел из Нижнекамска в Санкт-Петербург

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Суперсмерч «Айгуль», который 30 июля бушевал в татарстанском Нижнекамске, пришел в Санкт-Петербург. Он нанес многомиллионный ущерб местному вузу, передает Mash .

Природное явление испортило имущество Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Размер ущерба — 34,5 млн рублей.

У университета было всего четыре легкомоторных самолета Diamond-42. Их использовали для обучения студентов. Но из-за мощных потоков ветра воздушные суда получили повреждения.

Предположительно, на ремонт предстоит потратить около 400 тыс. долларов, или, по нынешнему курсу, 34,5 млн рублей. Если починить легкомоторники не получится, придется покупать новые самолеты.

Ранее стало известно, что мощные смерчи россияне видели по всей стране. В Сети появились жуткие кадры.