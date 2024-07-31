В Сети опубликовали кадры смерчей, бушующих в России в среду

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Смерчи заметили сразу в нескольких российских регионах в среду

Мощные смерчи наблюдают жители по всей России. Жуткие кадры публикуют из Санкт-Петербурга и Красноярского края, сообщает Telegram-канал « Вести ».

На страну обрушилась непогода. В среду смерчи заметили сразу в нескольких регионах страны. Так, природное явление запечатлели в Санкт-Петербурге и Красноярском крае.

На опубликованных кадрах видны черные тучи, в которых образуется вихрь.

Местные жители отмечают, что видят смерч впервые.