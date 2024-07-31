В Сети опубликовали кадры смерчей, бушующих в России в среду
Смерчи заметили сразу в нескольких российских регионах в среду
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Мощные смерчи наблюдают жители по всей России. Жуткие кадры публикуют из Санкт-Петербурга и Красноярского края, сообщает Telegram-канал «Вести».
На страну обрушилась непогода. В среду смерчи заметили сразу в нескольких регионах страны. Так, природное явление запечатлели в Санкт-Петербурге и Красноярском крае.
На опубликованных кадрах видны черные тучи, в которых образуется вихрь.
Местные жители отмечают, что видят смерч впервые.