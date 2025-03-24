Суммарная площадь пожаров в ТЦ и соседнем здании в Ростове — 1,1 тыс «квадратов»

сегодня в 07:23

МЧС РФ: ликвидировали открытое горение в ТЦ в Ростове-на-Дону

Сотрудники МЧС РФ успешно ликвидировали открытое горение в торговом центре в Ростове-на-Дону в Ростовской области. Площадь пожара в ТЦ составила 300 квадратов, также горит крыша соседнего строения на площади 800 квадратных метров, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций России.

Из дома спасли 15 ростовчан. Также МЧС РФ нарастило группировку людей и техники, привлеченных к тушению пожара.

Теперь возгорание ликвидирует 100 работников и 29 единиц техники.

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили массовую атаку беспилотников на Ростовскую область. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь говорил, что воздушные цели удалось успешно ликвидировать.