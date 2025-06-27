Почти 1,5 тыс новых рабочих мест создали в Люберцах с начала года

В городском округе Люберцы с начала года создано 1 455 новых рабочих мест. Это стало возможным благодаря открытию новых предприятий и развитию уже существующих производств. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, с начала года в округе количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 2284 и достигло цифры в 29096. Причем 2104 из них — вновь созданные предприятия. Благодаря этому в округе в 2025 году уже создано 1 455 рабочих мест, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Наша задача — чтобы у жителей Люберец была возможность работать рядом с домом, больше времени проводить с семьями, а не тратить время на дорогу. Рост количества зарегистрированных у нас в округе предприятий свидетельствует о высоком уровне доверия бизнеса к местной экономике. А это значит, что системная работа и меры поддержки, которые действуют у нас в округе, дают результат», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В текущем году в Люберцах планируется реализация еще трех крупных инвестиционных проектов. Это позволит создать 635 рабочих мест. Лидером по созданию рабочих мест станет торгово-офисное здание от ООО «ГК «Лазурь». После завершения строительства этого объекта будет открыто 315 вакансий.

Сейчас в стадии реализации еще более 30 крупных проектов с объемом инвестиций порядка 54 млрд рублей и созданием 10 тыс. рабочих мест.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.