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Дорогу между ул Гризодубовой и Анохина в Жуковском планируют открыть в августе

Строящуюся дорогу между улицами Гризодубовой и Анохина в Жуковском планируется открыть в конце августа 2025 года. На днях глава городского округа Андроник Пак выехал на объект и проверил, как ведутся работы по строительству дороги, которую жители микрорайона № 5 ждали 25 лет, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Дорогу протяженностью 1,2 км откроем в конце августа. Движение будет двусторонним, здесь оборудуют парковочные места, уложат тротуар вдоль домов, установят фонари и ливневые стоки», — прокомментировал глава городского округа Жуковский Андроник Пак.

Проектирование дороги ул. Гризобуовой — ул. Анохина началось в 2017 году, строительство — в 2024 году. Ранее на данном месте был самонакатанный проезд.

Ранее в 2024 году в этом районе была открыта новая школа. Строительство дороги также поможет улучшить транспортную доступность к образовательному учреждению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.