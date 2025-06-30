Глава Луховиц и депутат Коркин проверили ход реконструкции стадиона «Спартак»

В Луховицах продолжается реконструкция спортивного стадиона «Спартак». Работы ведутся при поддержке правительства Московской области и по народной программе партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ход капремонта проверили глава округа Луховицы, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Тимохин и депутат Мособлдумы Максим Коркин, активисты муниципального партийного проекта «Партконтроль».

«Реконструкция стадиону требовалась. С годами трибуна стала аварийной. Подрядчики не стали ее восстанавливать, а снесли, и теперь возводят новую на 1,5 тыс. зрителей. Работа идет хорошими темпами. Трибуна будет крытой, так что болельщикам, которые придут смотреть на „Спартак“ соревнования, не помешают ни дождь, ни снег», — подчеркнул Сергей Тимохин.

Под трибуной строители оборудуют административные помещения, спортивные и тренажерные залы, раздевалки. Футбольное поле сделают с искусственным покрытием, так что здесь можно будет проводить соревнования областного и федерального значения. Еще проект предусматривает беговые дорожки и универсальную спортплощадку, парковку и шумозащитный экран. Хоккейной коробки не будет, но территорию стадиона зимой будут заливать под каток.

«Стадион станет современным и создаст много возможностей для занятия спортом. Еще отрадно, что руководство округа заняло принципиальную позицию и на „Спартаке“, как и прежде, будут проводиться соревнования по мотогонкам на льду, которые горячо любимы жителями Луховиц», — отметил Максим Коркин.

Реконструкция завершится к концу 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.