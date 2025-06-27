Молодежь Подмосковья может поучаствовать в конкурсе законотворческих инициатив

Конкурс посвящен памяти председателя Молодежного парламента Донецкой Народной Республики — Максима Владимировича Роганова, погибшего 10 июля 2022 года во время обстрела гуманитарной миссии в Донецкой Народной Республике.

«Это отличный шанс для нашей молодежи заявить о себе и попробовать силы в законотворчестве. Конкурс дает возможность не только представить свои инициативы на федеральной площадке, но и разобраться в тонкостях этой работы и услышать опыт других участников. Приглашаю всех активных и целеустремленных — не оставаться в стороне, проявить свои способности, представить оригинальные идеи и повлиять на будущее страны», — подчеркнула председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Впервые конкурс был организован на территории РФ в 2024 году. Тогда свои работы отправили 576 человек. Самыми популярными стали направления: молодежная политика и труд, социальная политика и охрана здоровья. Представили свои работы участники из 71 региона страны.

«В 2024 году конкурс законотворческих инициатив имени Максима Роганова зарекомендовал себя площадкой, где жители России могут предложить инициативы и получить поддержку. Победителями стали инициативы по регулированию БПЛА и искусственного интеллекта в России и другие работы. В этом году мы проводим конкурс в международном формате. У участников из РФ помимо стандартных направлений появилась возможность предложения инициатив о внесении изменений в нормативно-правовые акты Союзного государства», — рассказал председатель Молодежного парламента при Госдуме Артем Николаев.

Прием работ продлится до 31 июля 2025 года. На конкурс они принимаются по следующим основным направлениям:

физическая культура, спорт, туризм и экология;

информационная политика, информационные технологии и связь;

культура и образование;

труд, социальная политика и охрана здоровья;

экономика и предпринимательство;

региональная политика, развитие инфраструктуры и ЖКХ;

развитие гражданского общества, местных сообществ, дела национальностей, международные дела и безопасность;

регламент и контроль;

промышленность, наука и инновации;

молодежная политика;

нормативно-правовые акты Союзного государства.

Победители получат возможность принять участие в федеральной форумной кампании и стажировке в Комитете Госдумы по молодежной политике.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.