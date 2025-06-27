В июле ветеринары проведут 359 выездных вакцинаций в отдаленных селах Подмосковья

Позаботиться о здоровье домашних животных в Подмосковье владельцы могут, не посещая ветклинику. Каждый месяц с апреля и до осени ветеринары Минсельхоза региона проводят выездные вакцинации в отдаленных населенных пунктах, СНТ, селах и деревнях. Передвижные офисы на базе спецавтомобилей оснащены всем необходимым для проведения процедур, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В июле специалисты проведут 359 выездных вакцинаций. В мобильных пунктах можно бесплатно сделать прививку от бешенства отечественным препаратом, за дополнительную плату — вакцину от других болезней животных. Также зарегистрировать питомца с внесением данных в единый региональный реестр. В регионе эта процедура обязательна для собак и увеличивает шансы найти потерянное животное, либо доказать право собственности.

Поставить на учет необходимо как щенков — в течение 14 дней после достижения 3-х месяцев, так и взрослых собак, незарегистрированных ранее. По желанию, хозяева могут регистрировать кошек и других домашних питомцев.

С графиком проведения выездных вакцинаций в июле можно ознакомиться на официальном сайте министерства.

1 июля с 10:00 до 12:00 ветеринары будут работать в деревне Васильевское (Серпухов) возле остановки общественного транспорта. 2 июля с 11:00 до 11:30 — возле въезда в СНТ «Теремок» (Домодедово), с 10:00 до 10:55 в деревне Лисьи Норы (Луховицы), также в СНТ «Агат», СНТ «Григорово», СНТ «Труд и Отдых», СНТ «Труд и Отдых завода радиоприбор», СНТ «Ветеран — 1» (Раменский) и в других населенных пунктах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.