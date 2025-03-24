ВСУ пытались массированно атаковать беспилотниками Ростовскую область

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Система ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на несколько районов Ростовской области ночью в понедельник, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Воздушные цели были уничтожены в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, Новошахтинске и на подлете к Ростову, уточнил главк региона.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Ранее ночью в понедельник ВСУ пытались организовать воздушные налеты на Воронеж и Брянск. Беспилотные аппараты были уничтожены. Обошлось без последствий.