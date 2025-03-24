Беспилотники ВСУ пытались атаковать Брянск
ПВО отражает воздушную атаку на Брянск
Система ПВО отражает воздушную атаку ВСУ на Брянск, сообщает Telegram-канал SHOT.
В небе над Брянском прогремело пять взрывов, рассказали местные жители.
Предварительно, система ПВО уничтожила все вражеские объекты.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Также не было сообщений об введении режима угрозы воздушной опасности.
Ранее сообщалось о попытках ударов дронов ВСУ по Воронежской области.
Взрывы также были зафиксированы в Киеве и других городах Украины.