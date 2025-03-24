Беспилотники ВСУ пытались атаковать Брянск

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В небе над Брянском прогремело пять взрывов, рассказали местные жители.

Предварительно, система ПВО уничтожила все вражеские объекты.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Также не было сообщений об введении режима угрозы воздушной опасности.

Ранее сообщалось о попытках ударов дронов ВСУ по Воронежской области.

Взрывы также были зафиксированы в Киеве и других городах Украины.