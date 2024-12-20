Судно с сирийскими и египетскими моряками подало сигнал бедствия у порта Кавказ

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Грузовое судно Gam Express под флагом Гвинеи-Бисау с 16 иностранными моряками подало сигнал о бедствии в Керченском проливе, сообщает РБК .

Сигнал был получен 20 декабря. Новороссийская транспортная прокуратура взяла ситуацию под свой контроль.

По данным Российского профессионального союза моряков, судно подало сигнал бедствия вблизи порта Кавказ. Всего на борту находятся 16 сирийских и египетских моряков.

Ранее третий нефтеналивной танкер «Волгонефть-109» подал сигнал бедствия около порта Кавказ в Черном море из-за возможной утечки топлива. Судно перевозило 4 тыс. тонн мазута.