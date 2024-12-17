Еще один танкер «Волгонефть» подал сигнал бедствия в Черном море

Третий нефтеналивной танкер «Волгонефть-109» подал сигнал бедствия около порта Кавказ в Черном море. По предварительным данным, на судне, перевозившем мазут, произошла утечка, сообщает Baza .

Капитан танкера подал сигнал бедствия 17 декабря около половины первого часа ночи. Судно перевозило 4 тыс. тонн мазута.

Как передал капитан, у танкера оказалась нарушена герметичность четвертого грузового танка. Груз начал вытекает в балластный танк. В воду он не попал, так как герметичность корпуса судна в порядке.

На борту танкера находится 14 человек — это члены экипажа. Капитану предложили эвакуировать людей, но он отказался, так как им ничего не угрожает.

Он также попросил сменить якорную стоянку. Сейчас танкер находится в районе Кучугуры юго-восточнее мыса Пекло.

Ранее два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпели крушение в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. Произошедшее стало крупной экологической катастрофой для Краснодарского края.