Судно с российскими моряками дрейфует у берегов Японии
Фото - © Гер Олег / Фотобанк Лори
Судно с российскими моряками, предположительно, дрейфует у берегов Японии. Родственники утверждают, что моряки уже вторые сутки не выходят на связь, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Всего на судне «Авива», которое следует под флагом африканской республики Того, находятся 12 граждан РФ. По словам жены одного из моряков, Марины, 12 марта судно вышло из порта Фусики и направилось во Владивосток. При этом, согласно данным портала VesselFinder, «Авива» до сих пор находится у берегов Японии, а экипаж выходил на связь 22 часа назад. Что произошло с судном, неизвестно.
Марина утверждает, что месяц назад «Авива» уже дрейфовала у берегов Южной Кореи из-за остановки двигателя. Моряк поведал супруге, что в течение 4 дней на корабле не было ни электричества, ни воды, ни отопления. После того как об этом стало известно в местных соцсетях, судно отправили на ремонт в Южную Корею. 6 марта оно покинуло порт и направилось в Японию, где в порту Фусики на борт погрузили автомобили.
«Муж нервничал, что двигатель до конца не починили. Судоходная компания, которой принадлежит судно, бездействует, а ремонт провели „на отшибись“. Они не желают вкладывать в это деньги», — рассказала Марина.
