Судно с российскими моряками дрейфует у берегов Японии

Судно с российскими моряками, предположительно, дрейфует у берегов Японии. Родственники утверждают, что моряки уже вторые сутки не выходят на связь, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Всего на судне «Авива», которое следует под флагом африканской республики Того, находятся 12 граждан РФ. По словам жены одного из моряков, Марины, 12 марта судно вышло из порта Фусики и направилось во Владивосток. При этом, согласно данным портала VesselFinder, «Авива» до сих пор находится у берегов Японии, а экипаж выходил на связь 22 часа назад. Что произошло с судном, неизвестно.

Марина утверждает, что месяц назад «Авива» уже дрейфовала у берегов Южной Кореи из-за остановки двигателя. Моряк поведал супруге, что в течение 4 дней на корабле не было ни электричества, ни воды, ни отопления. После того как об этом стало известно в местных соцсетях, судно отправили на ремонт в Южную Корею. 6 марта оно покинуло порт и направилось в Японию, где в порту Фусики на борт погрузили автомобили.

«Муж нервничал, что двигатель до конца не починили. Судоходная компания, которой принадлежит судно, бездействует, а ремонт провели „на отшибись“. Они не желают вкладывать в это деньги», — рассказала Марина.

