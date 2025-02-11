Судимый за убийство участник СВО избил подростка в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга убил свою подругу, а затем ушел из колонии на СВО. Вернувшись, он избил 16-летнего парня, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

В 2021 году Дмитрий З. из ревности жестоко избил свою возлюбленную, после чего загнал ее в ванную и нанес девушке 85 ударов ножом, в результате потерпевшая скончалась. Чтобы заглушить крики жертвы, мужчина включил воду, но в итоге забыл об этом и затопил соседей.

Этот факт помог вскрыть преступление, после чего Дмитрия задержали. Его признали виновным и приговорили к 13 годам колонии. Из мест лишения свободы мужчина ушел на СВО. Недавно он вернулся в Санкт-Петербург.

6 февраля он перебрал со спиртным, зашел в автобус и начал оскорблять окружающих. Затем он подошел к несовершеннолетним девочкам и стал трогать себя в районе ширинки.

За подруг вступился 16-летний парень, ехавший с ними. В ответ Дмитрий обозвал его, а затем схватил подростка, выбросил из автобуса и стал избивать. Несовершеннолетнего доставили в больницу с переломами, травмами губы и спины.

Ранее пьяный вагнеровец насмерть забил пенсионера трубой в Москве. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.