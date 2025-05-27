Суд вынес приговор жительнице Балашихи, державшей рабов

62-летняя жительница Балашихи была осуждена за использование рабского труда и насилия. Она получила 1 год и 10 месяцев лишения свободы, сообщает РЕН ТВ .

Женщина действовала вместе с сообщниками. Она предлагала приезжим высокооплачиваемую работу, после чего заселяла их в квартиру.

Затем женщина отбирала у работников паспорта. Она заставляла приезжих попрошайничать на улице.

Если те совершали какую-либо провинность, то фигурантка жестоко наказывала их. В итоге один из тех людей, которых женщина держала в качестве рабов, сумел сбежать. Он попросил о помощи.

Жительницу Балашихи задержали. Прокурор запрашивал для нее шесть лет колонии. Суд приговорил женщину к одному году и 10 месяцам колонии общего режима.

Ранее в Якутии жителя Нюрбинского района обвинили в рабовладении. Он силой держал молодого парня и пожилого мужчину на цепи в помещении для скота, а также избивал и заставлял выполнять тяжелую работу.