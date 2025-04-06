В Якутии жителя Нюрбинского района обвиняют в рабовладении

Молодой парень сумел сбежать из рабства в якутском селе Кюндяде Нюрбинском улусе Республики Саха (Якутия) и рассказал, что местный житель силой удерживал его и еще одного пожилого мужчину на цепи в помещении для скота, а также избивал и заставлял выполнять тяжелую работу. Полиция убедилась в достоверности сигнала и возбудила дело об использовании рабского труда, пишет Telegram-канал «112» .

Житель Якутии в нечеловеческих условиях удерживал на цепи молодого парня и старика. Он регулярно избивал потерпевших и заставлял выполнять тяжелую работу. Своих жертв он держал на цепи в помещении для скота.

В какой-то момент парень сумел сбежать. Он добрался до ближайшего дома, где рассказал женщине, что в последние две недели подвергался жестоким истязаниям и был рабом у местного жителя. По его словам, вместе с ним страдал пенсионер. Шокированная женщина сообщила обо всем в полицию.

Стражи порядка проверили сигнал об использовании рабского труда одним из жителей Якутии, он подтвердился. Теперь мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей УК РФ об использовании рабского труда.

О дальнейшей судьбе потерпевших пенсионера и молодого человека пока ничего не сообщается.