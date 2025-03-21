Суд в Подмосковье вынес приговор по делу о хищении при фиктивном трудоустройстве

Долгопрудненский суд Подмосковья приговорил к лишению свободы сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса за хищение бюджетных средств при фиктивном трудоустройстве персонала, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Осужденные — директор по производству Пронин В.Е. и директор по персоналу Назарова И. С. По данным следствия, в период с 2018 по 2019 год они фиктивно устроили на предприятие более 20 человек.

Пронин утверждал табели учета рабочего времени таких «сотрудников». Их заработная плата обналичивалась и шла в карман мужчины. В результате общий ущерб составил более 12 млн рублей.

По данному факту в отношении Пронина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 292 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, и служебный подлог соответственно). В отношении Назаровой было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В результате суд приговорил Пронина к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, а его соучастницу — к 3 годам условно с исправительным сроком в 3 года. Также они должны будут возместить ущерб на сумму свыше 12 млн рублей.

Ранее в Раменском суд вынес приговор по делу о хищении денег у пенсионерки на 400 тыс. руб. Мошенника приговорили к 3 годам 10 дням лишения свободы условно. Также он должен вернуть похищенную сумму.