В Раменском суд вынес приговор по делу о хищении денег у пенсионерки на 400 тыс руб

Раменский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Антона Жиличкина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

В суде установлено, что молодой человек вступил в преступный сговор с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, направленный на извлечение прибыли путем обмана граждан дистанционным способом.

Во исполнение преступного умысла участники преступной группы в сентябре 2024 года, используя приисканные абонентские номера, позвонили пенсионерке и, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, сообщили ей заведомо ложную информацию о том, что денежные средства с её банковских счетов будут переведены для спонсирования ВСУ, в связи с чем ей грозит уголовная ответственность.

Введенная в заблуждение пенсионерка передала участникам преступной группы денежные средства.

В результате потерпевшей причинен ущерб в размере 400 тыс. рублей.

В ходе следствия, подсудимый добровольно возместил часть причиненного ущерба.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя Раменской городской прокуратуры приговорил виновного к 3 годам 10 дням лишения свободы условно», — отмечается в материале.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Убедительно просим граждан не поддаваться на провокации неизвестных лиц. Не сообщайте личную информацию и не переводите деньги на указанные злоумышленниками счета.

Если вам поступил подобный звонок от неизвестного лица, прекратите разговор и обратитесь в полицию самостоятельно!

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.