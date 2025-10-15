Суд в Москве запретил распространение в России курсов «секс-гуру» Алекса Лесли

Суд в Москве по иску Тверской межрайонной прокуратуры запретил распространять в России курсы «пикапа» блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), в отношении которого возбуждено уголовное дело по обвинению в склонении к изнасилованию, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы .

По данным следствия, блогер на своих курсах «Телесного тренинга Алекса Лесли», посвященных техникам знакомств и навыков соблазнения, склонял других лиц к совершению насильственных действий сексуального характера с применением насилия к женщинам и распространял информацию, призывающую к осуществлению этих преступных действий.

Также 21 и 22 июня в помещении на ул. 1-я Дубровская соучастники Кириллова провели тренинги для мужчин, содержащие информацию по склонению к домогательствам. В результате некоторые участники данных мероприятий совершили преступные действия в отношении девушек.

Суд Москвы признал запрещенной к распространению в России информацию, содержащуюся на сайтах с курсами блогера Алекса Лесли. На самого «секс-гуру» ранее было возбуждено уголовное дело. Его объявили в розыск, а затем заочно арестовали.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.