Призывавший домогаться москвичек «секс-гуру» Алекс Лесли заочно арестован

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал скандального «секс-гуру» и тренера по пикапу Алекса Лесли (Александра Кириллова) по делу о насильственных действиях сексуального характера, сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию. Кириллова называли организатором «флешмоба» по приставаниям к девушкам на улицах Москвы.

Заседание состоялось без присутствия журналистов из-за того, что уголовное дело связано с нарушением половой неприкосновенности.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кириллову меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции», — сообщили в районном суде.

Следователи считают, что Кириллов призывал своих учеников находить на улицах девушек и заниматься с ними сексом. Алекс Лесли ранее выкладывал в соцсети видео, в котором просил своих «последователей» уводить незнакомок в туалет и там заниматься с ними сексом.

Против Кириллова также возбуждали уголовное дело по части 4 статьи 33, части 1 статьи 131 УК РФ (склонение к совершению изнасилования).

Алекс Лесли объявлен в розыск.

«Секс-гуру» Кириллов утверждал, что 23 августа он пытался вывезти блогера Арсена Маркаряна из России в багажнике автомобиля, но их поймала «ФСБ». Тогда правоохранители якобы сказали Лесли, что лично он им «вообще не интересен», говорил наставник по пикапу.