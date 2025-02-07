Суд в Армении арестовал по подозрению в хулиганстве граждан России и Литвы

Россияне и литовцы раскрасили вагоны ереванского метро, их задержали за хулиганство, сообщает РИА Новости .

Происшествие произошло на границе с Грузией. Четыре россиянина и один литовец сорвали стоп-кран и разрисовали краской вагоны.

«В отношении пятерых лиц (судом — ред.) избрана мера пресечения в виде ареста», — указано в публикации.

Ранее гражданин Армении избил женщину в гостинице Химок в Подмосковье, он задержан за хулиганство.