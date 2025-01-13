Гражданин Армении избил постоялицу гостиницы в подмосковных Химках

сегодня в 13:38

Гражданин Республики Армения напал на постоялицу одной из гостиниц в городском округе Химки и избил ее, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Установлено, что гражданин иностранного государства нанес женщине телесные повреждения. Также нападавший агрессивно вел себя в отношении персонала гостиницы и прибывших на место правоохранителей.

На гражданина Армении возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее разъяренная 53-летняя женщина избила врио замглавы Раменского округа в здании администрации. В отношении нападавшей завели уголовное дело.