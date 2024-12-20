Пнула ногой: разъяренная посетительница избила врио замглавы Раменского округа

53-летняя женщина, которую ранее неоднократно привлекали к административной ответственности, пнула врио замглавы по ноге, а рукой ударила по лицу.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ. Причины странного поведения посетительницы выясняются, но ранее конфликта с пострадавшим у нее не было.

Ранее в подмосковном Видном банда пацанок жестоко избила девушку и ее 10-летнего младшего брата. Одной из посетительниц алкомаркета не понравился взгляд пострадавшей. На опубликованных в соцсетях видео можно заметить, как группа женщин валит девушку в снег и избивает ногами. Их пытался остановить проходящий мимо мужчина, но ему это не удалось.