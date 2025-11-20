Суд Петербурга арестовал подозреваемого в съемке детского порно актера Колганова

В Санкт-Петербурге суд отправил под стражу актера Владимира Колганова. Его обвиняют в совершении преступлений по пунктам п. п. а, г части 2 статьи 242.1 УК РФ («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») два эпизода, п. п. б, в части 2 статьи 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов»). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Колганова задержали 18 ноября. На следующий день ему предъявили обвинение.

Мужчина вину не признал. Он просил назначить более мягкую меру пресечения.

Колганова заключили под стражу до 17 января 2026 года.

18 ноября работники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли изготовление порно-контента с участием детей одного-двух лет. Не позднее 2015 года группа жителей города использовала малышей в возрасте одного-двух лет для создания фото и публикаций в интернете. Их выкладывали в даркнете и Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, террористической и запрещенной).

