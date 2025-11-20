Петербуржцы использовали малышей 1-2 лет для съемок детского порно

18 ноября сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли производство порно-контента с участием детей 1-2 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемых задержали 18 ноября. Выяснилось, что не позднее 2015 года группа петербуржцев использовала детей в возрасте 1-2 лет для создания фото и публикации в Сети. Злоумышленники выкладывали их в даркнете и Instagram*.

Во время обысков в местах проживания задержанных провели изъятие некоторых вещей. Среди них средства мобильной связи, носители информации.

В них есть метаданные. С их помощью можно подтвердить, что созданные порнографические материалы были размещены.

* Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, террористической и запрещенной.

