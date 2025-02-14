Суд отправил под арест хулиганов из «Кофемании»

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Участники драки в «Кофемании» на Кутузовском получили по 15 суток ареста

Трое участников драки в ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте в Москве получили по 15 суток ареста, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Решением Дорогомиловского районного суда города Москвы Ислам Алиев, Гасан Магомедов и Гаджимурад Алиев признаны виновными в мелком хулиганстве.

Их отправили под арест на 15 суток за нарушение общественного порядка.

Ранее сообщалось о конфликте в заведении, который устроили четверо гостей ресторана. Сначала дебоширов успокаивала охрана, а потом их задержали правоохранители.