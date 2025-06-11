Суд отправил Льва Шлосберга* под домашний арест по делу о дискредитации ВС РФ

Псковский городской суд отправил под домашний арест на 2 месяца зампреда партии «Яблоко» и зампредседателя псковского регионального отделения Льва Шлосберга* по уголовному делу о дискредитации российской армии, сообщает пресс-служба судов Псковской области.

Шлосберг* обвиняется по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение года).

В январе текущего года обвиняемый опубликовал в соцсетях видеоролик с дебатами с политологом Юрием Пивоваровым*, в которых и дискредитировал ВС РФ. В отношении зампреда партии «Яблоко» возбудили уголовное дело о повторной дискредитации российской армии. В прошлом году политика дважды привлекали к ответственности по данной статье.

Накануне силовики провели обыски в квартире Шлосберга* и его жены, а также в офисе псковского «Яблока» и у отца политика.

*Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.