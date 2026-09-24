Суд оштрафовал бизнесмена из Кузбасса за фиктивный учет мигранта

Предприниматель из Кузбасса получил штраф в 100 тысяч рублей за фиктивную постановку иностранца на учет, сообщает Сiбдепо .

Бизнесмен руководит компанией по благоустройству. В конце февраля 2026 года знакомая попросила его помочь 43-летнему иностранцу, и предприниматель зарегистрировал мужчину в помещении организации как будущего работника.

Иностранец не работал в компании и жил по другому адресу. Здание, в котором его зарегистрировали, было нежилым.

Суд назначил предпринимателю штраф в 100 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет. У иностранца аннулировали вид на жительство.

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