Суд Москвы заочно арестовал Илью Яшина* и Владимира Кара-Мурзу*
Фото - © РИА Новости, Илья Питалев
Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать оппозиционера Владимира Кара-Мурзу* и бывшего московского депутата Илью Яшина*, сообщает ТАСС.
Яшин* был арестован по делу о создании экстремистской организации. Кара-Мурза* также проходит по нему, как и оппозиционерка Юлия Навальная**. По ходатайству следствия Яшину* избрали меру пресечения в виде заочного ареста на 2 месяца.
Кара-Мурзу*, помимо участия в экстремистской организации, также заочно арестовали по делу о фейках об армии. Незадолго до этого МВД РФ объявило его в розыск.
Ранее Яшина* и Кара-Мурзу* внесли в перечень террористов и экстремистов.
* Признаны иноагентами, а также внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
** Внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
