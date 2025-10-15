Суд Москвы заочно арестовал Илью Яшина* и Владимира Кара-Мурзу*

Яшин* был арестован по делу о создании экстремистской организации. Кара-Мурза* также проходит по нему, как и оппозиционерка Юлия Навальная**. По ходатайству следствия Яшину* избрали меру пресечения в виде заочного ареста на 2 месяца.

Кара-Мурзу*, помимо участия в экстремистской организации, также заочно арестовали по делу о фейках об армии. Незадолго до этого МВД РФ объявило его в розыск.

Ранее Яшина* и Кара-Мурзу* внесли в перечень террористов и экстремистов.

* Признаны иноагентами, а также внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

** Внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

