Суд Москвы отправил главу предприятия по производству вакцин в колонию на 9 лет

Московский суд провозгласил приговор и. о. директора ФГУП «Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток» Евгению Маковскому, которого обвиняли в покушении на получение взятки, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы .

По данным следствия, мужчина пытался получить взятку в размере почти 20 млн руб. за продление договора на поставку вакцин от ковида. Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы на срок 9 лет.

Отбывать наказание Маковский будет в колонии строгого режима.

Также суд провозгласил приговор второму фигуранту данного дела — Игорю Рудых. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Ранее стало известно, что имущество экс-министра обороны Тимура Иванова, проходящего по делу о коррупции, может перейти государству. Это произойдет в случае в случае вынесения обвинительного приговора.