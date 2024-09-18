В Москве арестовали пентхаус супруги главы производства вакцин от ковида

Арест наложен на две квартиры в элитном жилом комплексе в районе Фили. Площадь одной из них составляет почти 170 кв. м. (такая квартира без отделки в среднем стоит от 80 млн рублей), а вторая — 61 кв. м. (ее стоимость оценивается в 40 млн рублей).

Сам Маковский находится под арестом. Его обвиняют в попытке получить взятку в размере почти 20 млн рублей ради продления договора на поставку вакцин от ковида «Конвасэл».

Ранее Басманный суд Москвы приговорил экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе в течение трех лет.