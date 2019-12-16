РИАМО - 16 дек. Столичный суд признал бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова виновным в хищении более 14 миллиардов рублей, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Следствием и судом установлено, что участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализовали денежные средства», - говорится в сообщении.

По данным СК, они также похитили средства со сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвеб». Кроме того, была совершена растрата денежных средств в размере свыше 3,8 миллиарда рублей из подмосковного бюджета. Итоговая сумма ущерба превысила 14 миллиардов рублей.

Суд признал Кузнецова виновным. Ему назначено наказание в видел лишения свободы на 14 лет. Отбывать его экс-министр будет в колонии общего режима.

Помимо этого, были удовлетворены гражданские иски, заявленные потерпевшими. В итоге с Кузнецова также взыскали более 14,3 миллиарда рублей.

«В результате взаимодействия с иностранными компетентными органами удалось собрать доказательную базу и установить в том числе, на что были потрачены деньги от преступной деятельности», - отмечается в материале.

Так, ранее суд высшей инстанции Парижа арестовал отели фигурантов данного дела уголовного дела, располагавшиеся в Куршевеле, а также другое имущество.