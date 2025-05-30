Суд арестовал треш-стримершу из Петербурга за то, что она помочилась на паспорт

Смольнинский суд в Санкт-Петербурге 30 мая заключил под стражу 22-летнюю девушку, которая на камеру надругалась над своим паспортом, помочившись на него, сообщает «Фонтанка» .

Ее подозревают в хулиганстве. При этом обвинение девушке пока не предъявлялось.

Ранее вебкамщица и треш-стримерша из Петербурга Аленочка справила малую нужду на свой российский паспорт, который был в обложке с недавно умершим рэпером Пашей Техником, после чего она подтерлась документом.

30 мая суд арестовал и подругу хулиганки, которая выполняла роль оператора.

Как считают следователи, девушки сняли свой видеоролик около станции метро «Площадь Александра Невского» в День пограничника.

Судя по информации в соцсети стримерши, ей 19 лет. Она участвует в треш-стримах, а еще, предположительно, занимается вебкамом.