Треш-стримерша из Петербурга помочилась на паспорт РФ и подтерлась им

Вебкамщица и треш-стримерша из Санкт-Петербурга Аленочка справила малую нужду на паспорт РФ, который был в обложке с рэпером Пашей Техником, после чего подтерлась документом. Затем девушка начала трясти голыми ягодицами рядом с плакатом-поздравлением с Днем Победы, сообщает « Mash на Мойке ».

Правонарушения Аленочка записывала и публиковала в своей группе в мессенджере. Однажды неоднозначные видео начали набирать популярность в социальных сетях. Девушка удалила их, однако пользователи сохранили ролики.

На одном из видео вебкамщица села на корточки, достала российский паспорт, сказала, что помочилась на него, и вытерла документом причинные места. Затем треш-стримерша прижалась к плакату и начала трясти ягодицами.

Судя по информации в социальной сети Аленочки, ей 19 лет. Девушка принимает участие в треш-стримах. Также она, предположительно, занимается вебкамом. За 15 минут виртуального интима берет около 2 тыс. рублей.