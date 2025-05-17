сегодня в 15:58

Суд арестовал обвиняемых в коррупции инспекторов ДПС в Москве

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения сотрудникам ДПС по делу о получении взятки, их арестовали, сообщает пресс-служба столичных судов.

Под стражу на два месяца заключили Александра Кузина и Анатолия Моисеенко. Мужчин обвиняют по пунктам «а», «б», «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Суд отказал обвиняемым и адвокатам в удовлетворении ходатайств об избрании им меры пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий.

Ранее за взятку на месте преступления в Москве задержали сотрудников ГАИ. Они получили две крупные взятки от двух водителей.