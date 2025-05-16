«Руки назад, бл***»: люди в штатском положили гаишников лицом в асфальт в Москве

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Baza: в Москве УСБ задержало гаишников за две крупные взятки подряд

В Москве одновременно задержали сразу четырех сотрудников ДПС, которые за несколько минут успели получить две крупные взятки, утверждает Baza . Очевидцы успели запечатлеть поимку гаишников на видео.

Задержание произошло днем 15 мая в районе Сухаревской площади. Очевидцы увидели, как люди в гражданской одежде «крутили» сотрудников дорожной полиции, сопровождая все криками и матом.

«Руки, быстро! Руки назад, бл***! Вторую руку назад! Быстро, бл***!» — кричали задерживающие в штатском.

Baza утверждает, что гаишников задержали сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) МВД. Дорожных полицейских поймали по подозрению в получении двух крупных взяток на последнем дежурстве.

По имеющимся данным, постовые сперва получили 600 000 рублей от байкера, который попал в ДТП, не имея прав категории «А». Спустя несколько минут вторую взятку им дал водитель легковушки, у которого в машине нашли незарегистрированное газовое оборудование.

В посте говорится, что задержанные — 37-летний лейтенант и трое старлеев 29, 37 и 40 лет.