«Руки назад, бл***»: люди в штатском положили гаишников лицом в асфальт в Москве
В Москве одновременно задержали сразу четырех сотрудников ДПС, которые за несколько минут успели получить две крупные взятки, утверждает Baza. Очевидцы успели запечатлеть поимку гаишников на видео.
Задержание произошло днем 15 мая в районе Сухаревской площади. Очевидцы увидели, как люди в гражданской одежде «крутили» сотрудников дорожной полиции, сопровождая все криками и матом.
«Руки, быстро! Руки назад, бл***! Вторую руку назад! Быстро, бл***!» — кричали задерживающие в штатском.
Baza утверждает, что гаишников задержали сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) МВД. Дорожных полицейских поймали по подозрению в получении двух крупных взяток на последнем дежурстве.
По имеющимся данным, постовые сперва получили 600 000 рублей от байкера, который попал в ДТП, не имея прав категории «А». Спустя несколько минут вторую взятку им дал водитель легковушки, у которого в машине нашли незарегистрированное газовое оборудование.
В посте говорится, что задержанные — 37-летний лейтенант и трое старлеев 29, 37 и 40 лет.