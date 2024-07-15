Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины арматурой в Жуковском

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Жуковского об аресте на время следствия 21-летнего обвиняемого в убийстве мужчины арматурой, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Фигурант будет находиться под стражей минимум до 14 сентября 2024 года. По данным следствия, его обвиняют в преступлении, совершенном во время словесного дорожного конфликта, который перерос в драку.

Известно, что 21-летний молодой человек дела зарегистрирован в другом регионе России, в Подмосковье он не имеет прописки и нигде не работает. От дачи показаний он отказался, но частично признал вину.

Предварительно установлено, что трое азербайджанцев забили мужчину арматурой на глазах его жены и ребенка. Агрессивные иностранцы напали на семью 13 июля, потому что якобы не смогли поделить с ними дорогу на улице Баженова.

Семья находилась в Volkswagen Tiguan, когда мать-водитель заметила, что их подрезает белая «Газель». Женщина уступила проезжую часть транспортному средству, но избежать конфликта не получилось.

Азербайджанцы остановились, вышли из «Газели» и направились в сторону иномарки. Глава семейства вышел из транспорта, чтобы урегулировать конфликт, но иностранцы не были настроены на разговор. Они начали избивать мужчину. Один из них ударил потерпевшего арматурой, в результате чего тот скончался.